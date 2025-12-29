إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد انهيارات الأتربة والحجارة

وقال مدير الأشغال، المهندس ثامر الحوامدة، إن كوادر المديرية تعاملت مع الإغلاقات الجزئية التي حصلت في طريق وادي شعيب بالسرعة الممكنة، حيث تمكنت الآليات من فتح الطريق، وسيتم يوم غدٍ عمل تنظيف للطريق بشكل كامل.
وبين الحوامدة أنه سيتم خلال العام المقبل عمل دراسة لإيجاد حل جذري لمشكلة الانجرافات التي تحدث في طريق وادي شعيب.
وأشار إلى أنه تم التعامل اليوم مع عدة إغلاقات حصلت في طرق "عيرا - الكرامة" و"سيقي - ماحص" و"طريق وادي حادي" بسبب انجرافات الأتربة، لافتًا إلى أن مديرية الأشغال كانت قد أعدت خطة احترازية للتعامل مع أي معيقات قد تحدث على هذه الطرق، بالتعاون مع إدارة السير ومديرية الدفاع المدني.
