إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد انهيارات الأتربة والحجارة

10:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759023 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعادت كوادر مديرية أشغال محافظة البلقاء مساء اليوم الاثنين فتح طريق وادي شعيب - السلط أمام حركة السير بعد إغلاقه، بسبب انهيارات الأتربة والحجارة إثر ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق. اضافة اعلان





وقال مدير الأشغال، المهندس ثامر الحوامدة، إن كوادر المديرية تعاملت مع الإغلاقات الجزئية التي حصلت في طريق وادي شعيب بالسرعة الممكنة، حيث تمكنت الآليات من فتح الطريق، وسيتم يوم غدٍ عمل تنظيف للطريق بشكل كامل.



وبين الحوامدة أنه سيتم خلال العام المقبل عمل دراسة لإيجاد حل جذري لمشكلة الانجرافات التي تحدث في طريق وادي شعيب.



وأشار إلى أنه تم التعامل اليوم مع عدة إغلاقات حصلت في طرق "عيرا - الكرامة" و"سيقي - ماحص" و"طريق وادي حادي" بسبب انجرافات الأتربة، لافتًا إلى أن مديرية الأشغال كانت قد أعدت خطة احترازية للتعامل مع أي معيقات قد تحدث على هذه الطرق، بالتعاون مع إدارة السير ومديرية الدفاع المدني.

تم نسخ الرابط





