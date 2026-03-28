إعادة فتح وتأهيل الطريق الملوكي النافذ بين الطفيلة والكرك

وقال مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، إن كوادر المديرية باشرت أعمالها الميدانية فور وقوع الأضرار، حيث عملت بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لإعادة تأهيل المقطع المتضرر وفتح الطريق أمام المركبات خلال أقل من 24 ساعة رغم صعوبة الظروف الميدانية، وذلك بمساندة وجهود شركات القطاع الخاص.
وأضاف إن فرق الأشغال مدعومة بالآليات الثقيلة، نفذت أعمال صيانة إسعافية عاجلة، شملت إزالة الأتربة والطمم، ومعالجة الانهيارات، إلى جانب إنشاء تحويلة مرورية مؤقتة لضمان استمرارية الحركة بين المحافظتين، لحين استكمال أعمال التأهيل الدائم.
وأوضح أن السيول العنيفة الناجمة عن فيضان سد شيظم، الواقع شرقي مدينة الطفيلة، أدت إلى نحر جوانب الطريق وانهيار أجزاء منه، إضافة إلى انجراف كميات كبيرة من الأتربة نحو مساره، ما شكل خطرا مباشرا على سلامة مستخدميه.
وأكد أن الوزارة تتابع تداعيات الحالة الجوية عن كثب، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان استدامة انسيابية الحركة على الطرق الحيوية، والحد من آثار السيول والانجرافات وحماية البنية التحتية من المخاطر المستقبلية.
ولفت المهندس الحجاج، إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان سخرت الإمكانات المتاحة لتسريع وتيرة إعادة تأهيل الطريق، فيما أوعز وزير الأشغال بتزويد مديرية الأشغال في الطفيلة بآلية ثقيلة حديثة من نوع " باكو لودر"، دعما لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل اللازم.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخميس الماضي، إغلاق الطريق احترازيا في منطقة اللعبان، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة والجهات المختصة، عقب تدفق كميات كبيرة من المياه من سد شيظم وتسببها بانجرافات في جسم الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين.
