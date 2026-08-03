الإثنين 2026-08-03 05:22 م

إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان إربد

ثسشب
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الإثنين، 03-08-2026 02:23 م

الوكيل الإخباري-   إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان إربد

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