إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان إربد#متداول pic.twitter.com/K25GoiUkB0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 3, 2026
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