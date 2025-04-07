الإثنين 2025-04-07 03:50 م
 

"إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

مركز إعداد القيادات الشبابية
مركز إعداد القيادات الشبابية
 
الإثنين، 07-04-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مركز إعداد القيادات الشبابية، اليوم الاثنين، عن إطلاق رابط التسجيل للفوج الثاني من برنامج "تكنو شباب"، والذي يأتي ضمن مشروع "المسار الوطني للشباب التقني"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة.


ويُطلق الفوج الثاني من البرنامج تحت عنوان "الحوسبة السحابية وإدارة الشبكات"، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات التقنية والعملية اللازمة للعمل باحترافية في هذا القطاع المتطور.

 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان ترد على شكوى نشرها الوكيل لمواطنة انتظرت ساعة و 44 دقيقة على هاتف المؤسسة

يؤ

طب وصحة هل يحتوي الليمون المغلي على فوائد صحية مذهلة؟

ىغلا

فن ومشاهير هل حصلت على الجنسية السعودية؟ أصالة تحسم الجدل

قب

منوعات مصرع ملكة جمال دهساً بعد فرارها من الشرطة في تركيا

مركز إعداد القيادات الشبابية

أخبار محلية "إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

عمتع

المرأة والجمال فوائد ماسك الذهب للوجه

تاتا

تكنولوجيا احذفها فورا.. نسخة مزيفة من تلغرام تحمل صفة بريميوم

ون

تكنولوجيا بديلان لـ"إنستغرام" يستحقان التجربة!



 
 





الأكثر مشاهدة