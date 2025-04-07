"إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة.
ويُطلق الفوج الثاني من البرنامج تحت عنوان "الحوسبة السحابية وإدارة الشبكات"، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات التقنية والعملية اللازمة للعمل باحترافية في هذا القطاع المتطور.
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