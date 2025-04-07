"إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

الوكيل الإخباري- أعلن مركز إعداد القيادات الشبابية، اليوم الاثنين، عن إطلاق رابط التسجيل للفوج الثاني من برنامج "تكنو شباب"، والذي يأتي ضمن مشروع "المسار الوطني للشباب التقني"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة.