إعداد خارطة طريق نحو خطة حضرية خضراء لبلدية مادبا الكبرى

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية مادبا الكبرى جلسة نقاشية لإعداد خارطة طريق نحو خطة حضرية خضراء ومستدامة للمدينة، بحضور عدد من الجهات المعنية ومديرية بيئة مادبا ومركز أصحاب الإعاقة الحركية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.

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