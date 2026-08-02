إعداد خارطة طريق نحو خطة حضرية خضراء لبلدية مادبا الكبرى

وقالت البلدية في بيان اليوم، إن الجلسة تناولت رؤية مادبا 2040 الهادفة إلى بناء مدينة أكثر خضرة واستدامة، وأكثر كفاءة ووعيا في إدارة الموارد المائية وشاملة لجميع فئات المجتمع، بما يعزز ارتباط المدينة بأرضها وزراعتها وتراثها، ويدعم مكانتها كوجهة سياحية وتنموية مستدامة.
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