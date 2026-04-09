الخميس 2026-04-09 11:03 م

إعداد خطط لضمان انسياب الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية

الخميس، 09-04-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، أن الشركة في ظل الظروف والتحديات الإقليمية، وضعت بالتعاون مع الجهات المختصة، بينها دائرة الجمارك الأردنية، خططا إدارية وفنية للتكيف مع الواقع الذي تفرضه تداعيات التوترات بالمنطقة.

وقالت إن هذه الخطط تهدف إلى ضمان وصول الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية إلى المواطنين والقطاعات المختلفة بكل مرونة وسهولة مع اعتماد إجراءات وآليات عمل تبسط عمليات الشحن والتخليص والتسليم.


وأوضحت الطيب، أن الطرود تنقسم إلى نوعين: الأول، الطرود البريدية التي تشمل الرسائل والأوراق والوثائق الرسمية، والتي تصل عبر الشبكة البريدية، حيث تسير بشكل طبيعي واعتيادي ضمن مساراتها المخصصة دون أي تأخير، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي والدول الشقيقة والصديقة، ضمن إطار تنسيقي عالي المستوى وإجراءات معتمدة مسبقا، وتصل عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية.


أما النوع الثاني، "طرود التجارة الإلكترونية" التي تصل عبر شركات البريد السريع العاملة في الأردن، حيث كان هناك جاهزية عالية مع وجود خطط طوارئ استراتيجية وضعت بدقة وعناية وكفاءة بالتنسيق الكامل مع دائرة الجمارك الأردنية، للتعامل مع هذه الطرود من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل وتسريع عمليات الفحص والاستلام والتسليم والتخليص عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية، المجهز بأنظمة إلكترونية وكوادر بشرية وفنية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.


وبينت الطيب، أن المركز يستقبل الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية التي كانت تصل إلى المملكة عبر الجو، حيث تم أخيرا، ووفق خطة طوارئ معدة مسبقا، السماح باستقبال الطرود عبر المنافذ البرية، لتصل حاليا إلى المملكة ضمن رحلات ومسارات منتظمة ومحددة دون تأخير، وبسلاسة كبيرة تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في التعامل مع المستجدات الإقليمية، ضمن منظومة عمل وتعاون مشترك بين البريد الأردني وجميع الشركات العاملة في القطاع والدول الشقيقة والصديقة، حيث عادت حركة طرود التجارة الإلكترونية إلى طبيعتها عبر النقل البري.


وأشارت الى ان البريد الأردني سعى منذ البداية، ومن خلال جميع دوائره وأقسامه، إلى العمل بأعلى طاقة وعلى مدار الساعة، لضمان استمرارية تدفق ووصول الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية إلى المواطنين والقطاعات المختلفة بمرونة وسهولة.


وأضافت، إن البريد الأردني عمل بالتعاون مع مختلف الدول على فتح مسارات بديلة وتسيير رحلات طيران إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك المناطق التي تأثرت بتداعيات الحرب من خلال شركات طيران حكومية وخاصة، حيث كان هناك تعاون كبير ومميز في هذا المجال.


وقالت الطيب إن البريد الأردني حافظ على مستوى عال من الجاهزية وعمل وفق خطط طوارئ متقدمة بالتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية وجميع الجهات الحكومية، لمواجهة التحديات الإقليمية التي تؤثر على القطاع البريدي.

 
 


أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة