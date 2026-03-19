الخميس 2026-03-19 07:17 م

إعدام مرتقب لقاتل الشهداء الثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات

الخميس، 19-03-2026 03:20 م
الوكيل الإخباري-   صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد باشرت إجراءات التحقيق بالقضية المتعلقة باستشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، الواقعة مؤخرًا في إحدى مناطق شرق عمّان، وقد أُسند للمتهم في القضية المشار إليها عدة تهم، من بينها (جناية مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح، أدت إلى وفاة موظف مكرر "3" مرات)، والمعاقب عليها بعقوبة (الإعدام وفق أحكام القانون).اضافة اعلان


وسيتم رفع الأوراق التحقيقية للنائب العام لمحكمة أمن الدولة لإصدار قرار الاتهام بحق المتهم، حال انتهاء مدعي عام محكمة أمن الدولة من إجراءات التحقيق مع المتهم عن الوقائع المرتبطة بتلك الحادثة، والمتمثلة بمقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعن الأفعال الآثمة فيما يتعلق بصور الاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة لإجراء محاكمته بالتهم المسندة إليه وفق أحكام القانون.
 
 


