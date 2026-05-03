إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد في محافظة إربد، الموافقة على إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشَّركات من الاستمرار في التزوُّد بالطَّاقة والحدّ من عكس هذه الرُّسوم على أسعار المشتقَّات النفطيَّة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المترتِّبة على ارتفاعها عالميَّاً.

 
 


