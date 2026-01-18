إعفاء الطلبة المصريين في المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية

الوكيل الإخباري- عمم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على مدراء التربية والتعليم بإعفاء الطلبة المصريين الملتحقين بالمدارس الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية من دفع التبرعات المدرسية.

وبحسب التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد جاء هذا القرار استنادا إلى البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي المبرم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز العلاقات التعليمية والتربوية بين البلدين.