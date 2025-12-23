إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة للتوسُّع في إنتاج الأكياس البيئيَّة المصنوعة من القماش كبديل صحِّي وبيئي أفضل من الأنواع الأخرى، والتَّشجيع على استخدامها، ودعم برامج التَّشغيل في المحافظات والذي سيتيح للمشتركين في هذا البرنامج تصنيع هذا النَّوع من الأكياس، مما سيؤدِّي إلى استيعاب أعداد أكبر من العاملين ضمنه.
