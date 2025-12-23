الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

صورة توضيحية لأكياس القماش البيئيَّة
صورة توضيحية لأكياس القماش البيئيَّة
الثلاثاء، 23-12-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة للتوسُّع في إنتاج الأكياس البيئيَّة المصنوعة من القماش كبديل صحِّي وبيئي أفضل من الأنواع الأخرى، والتَّشجيع على استخدامها، ودعم برامج التَّشغيل في المحافظات والذي سيتيح للمشتركين في هذا البرنامج تصنيع هذا النَّوع من الأكياس، مما سيؤدِّي إلى استيعاب أعداد أكبر من العاملين ضمنه.

 
 


