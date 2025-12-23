إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

اضافة اعلان