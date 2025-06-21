"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025

وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا لأكاديميين وطلبة من أكثر من 10دول عربية وغربية، اجتمعوا تحت شعار "الدراية الإعلامية والمعلوماتية... تمكين العقول وإحياء الحقيقة"، ليؤكدوا أهمية المعرفة المسؤولة في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
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