"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025

الوكيل الإخباري- شاركت كلية الإعلام في جامعة الزرقاء بفعاليات "أكاديمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2025 التي اختتمت أعمالها، في معهد الإعلام الأردني، بتنظيم مشترك مع الجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام.

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