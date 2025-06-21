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"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025

"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025
"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025
 
السبت، 21-06-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-   شاركت كلية الإعلام في جامعة الزرقاء بفعاليات "أكاديمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2025 التي اختتمت أعمالها، في معهد الإعلام الأردني، بتنظيم مشترك مع الجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام.

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وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا لأكاديميين وطلبة من أكثر من 10دول عربية وغربية، اجتمعوا تحت شعار "الدراية الإعلامية والمعلوماتية... تمكين العقول وإحياء الحقيقة"، ليؤكدوا أهمية المعرفة المسؤولة في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

 
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