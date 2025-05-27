الثلاثاء 2025-05-27 12:12 م
 

إعلام اليرموك تحصد جائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   حصد طلبة جريدة "صحافة اليرموك" التابعة لكلية الإعلام في جامعة اليرموك جائزة الإعلام للشباب العربي فئة "الإبداع الصحفي" في دورتها التاسعة، عن فئة التقارير الصحفية، خلال فعاليات اليوم الأول من قمة الإعلام العربي - المنتدى الإعلامي العربي للشباب، المقام حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفاز الطلبة عوني عياصرة وقصي دراغمة ومعتز العواملة بالجائزة عن تقرير صحفي بعنوان "لماذا يعزف الشباب عن التطوع؟ متطوعون ضحايا استغلال واحتيال يسردون تجاربهم"، أعدوه ضمن أحد المساقات التطبيقية في قسم الصحافة بإشراف الدكتور طارق الناصر، وقد تناول التقرير تجارب شبابية واقعية وسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل التطوعي.

 
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