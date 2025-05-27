إعلام اليرموك تحصد جائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"

وفاز الطلبة عوني عياصرة وقصي دراغمة ومعتز العواملة بالجائزة عن تقرير صحفي بعنوان "لماذا يعزف الشباب عن التطوع؟ متطوعون ضحايا استغلال واحتيال يسردون تجاربهم"، أعدوه ضمن أحد المساقات التطبيقية في قسم الصحافة بإشراف الدكتور طارق الناصر، وقد تناول التقرير تجارب شبابية واقعية وسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل التطوعي.
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