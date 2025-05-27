إعلام اليرموك تحصد جائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"

الوكيل الإخباري- حصد طلبة جريدة "صحافة اليرموك" التابعة لكلية الإعلام في جامعة اليرموك جائزة الإعلام للشباب العربي فئة "الإبداع الصحفي" في دورتها التاسعة، عن فئة التقارير الصحفية، خلال فعاليات اليوم الأول من قمة الإعلام العربي - المنتدى الإعلامي العربي للشباب، المقام حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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