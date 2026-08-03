إعلان أسماء المرشحين للتعيين لأبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين لعام 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، صدور نتائج المرشحين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين لعام 2025، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والمراجعة، وبما يضمن أعلى درجات العدالة والشفافية في تنسيب المرشحين.

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وأوضحت الهيئة أن عدد الشواغر المخصصة ضمن المكرمة الملكية السامية بلغ 30 شاغرا، مؤكدةً أن عملية الترشيح تمت وفق آلية ومعايير استقطاب وتعيين أبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين لعام 2025.