إعلان أسماء المرشحين للتعيين لأبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين لعام 2025

وأوضحت الهيئة أن عدد الشواغر المخصصة ضمن المكرمة الملكية السامية بلغ 30 شاغرا، مؤكدةً أن عملية الترشيح تمت وفق آلية ومعايير استقطاب وتعيين أبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين لعام 2025.
وبيّنت الهيئة أن المرشحين سيخضعون لامتحان تقييم الكفايات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
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