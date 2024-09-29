إعلان أسماء المقبولين في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض والمهن الطبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025.

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