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إعلان أسماء المقبولين في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض والمهن الطبية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الأحد، 29-09-2024 09:35 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025.

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وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية، أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).

 
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