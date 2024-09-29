إعلان أسماء المقبولين في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض والمهن الطبية

وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية، أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).
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