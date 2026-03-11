إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

ودعت الوزارة المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة بالعبدلي، اعتبارا من صباح يوم الأحد 29 الشهر الحالي لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني: www.moe.gov.jo.
