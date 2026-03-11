الأربعاء 2026-03-11 04:31 م

إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2026، وعددهم 32 مرشحا.


ودعت الوزارة المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة بالعبدلي، اعتبارا من صباح يوم الأحد 29 الشهر الحالي لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني: www.moe.gov.jo.
 
 


