إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

وفازت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/المفرق عن إقليم الشمال في البرنامج، لتطويرها لعبة "نشمي واليوبيل الفضي"، فيما فاز من إقليم الوسط فريق مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات/الزرقاء، لتطويره لعبة "أبطال الأردن"، وفاز من إقليم الجنوب فريق مدرسة الراجف الثانوية المختلطة/معان، لتطويره لعبة "كنوز اليوبيل".
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