 
السبت 2024-11-09 05:14 م
 

إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية
الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية
السبت، 09-11-2024 05:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن الذي أنطلق اليوم السبت، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات/ البحر الميت، عن الفائزين في مسابقة برنامج تحدي التطبيقات.

اضافة اعلان


وفازت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/المفرق عن إقليم الشمال في البرنامج، لتطويرها لعبة "نشمي واليوبيل الفضي"، فيما فاز من إقليم الوسط فريق مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات/الزرقاء، لتطويره لعبة "أبطال الأردن"، وفاز من إقليم الجنوب فريق مدرسة الراجف الثانوية المختلطة/معان، لتطويره لعبة "كنوز اليوبيل".

 
gnews

أحدث الأخبار

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

أرشيفية

عربي ودولي مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

لبنان

عربي ودولي استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

مشهد مروع من حريق بيروت

عربي ودولي فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مستشفى

أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


الأكثر مشاهدة