إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أعلن المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن الذي أنطلق اليوم السبت، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات/ البحر الميت، عن الفائزين في مسابقة برنامج تحدي التطبيقات.

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