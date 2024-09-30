إعلان المستحقين لقرض الإسكان العسكري (أسماء)

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 9 - 2024
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 9 - 2024
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