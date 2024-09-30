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إعلان المستحقين لقرض الإسكان العسكري (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 12:26 م

الوكيل الإخباري-  تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد).

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ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 8/9/2024 للحصول على القرض.

 
أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 9 - 2024

 

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 9 - 2024

 

 

 
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