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إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

القدس
القدس
 
السبت، 17-05-2025 09:35 م
الوكيل الإخباري-   شدد البيان الختامي للقمة العربية في بغداد (إعلان بغداد)، السبت، على قدسية مدينة القدس المحتلة، ومكانتها عند الأديان السماوية.اضافة اعلان


ودان البيان كل محاولات العدوان الإسرائيلي التي تستهدف تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية مسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مُقدّساتها.

وأكد البيان على ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم، وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية.

وأكد البيان دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ودورها في الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، والمسيحية،

وأكد البيان أنَّ المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف المبارك الذي يُشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة للمسلمين فقط.

كما عبر البيان عن الدعم لدور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
 
gnews

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