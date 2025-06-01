الأحد 2025-06-01 10:45 ص
 

إعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 01-06-2025 07:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد، عن فتح باب التجنيد لعدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) الناجحين في الفرعين العلمي أو الأدبي، للعمل بمهنة مسيطر جوي مشترك (JTAC)، ضمن شروط محددة.اضافة اعلان


وبحسب الإعلان الرسمي، يبدأ التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمركز العسكري للتجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo ابتداءً من الساعة السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 1 حزيران 2025، ويستمر لغاية مساء يوم 15 حزيران 2025، على أن يتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط عبر رسالة نصية.

شروط التقديم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يتراوح العمر بين 18 عامًا حتى مواليد 1/1/1995.
أن يكون ناجحًا في التوجيهي (علمي أو أدبي) بمعدل لا يقل عن 65%، وألا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن 70%.
ألا يقل الطول عن 160 سم، ويتناسب مع الوزن.
أن يكون لائقًا صحيًا للخدمة العسكرية ويجتاز المقابلة الشخصية وفحص اللغة الإنجليزية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ألا يكون قد خدم سابقًا بالصبغة العسكرية أو المدنية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
الوثائق المطلوبة تشمل:
نموذج التفصيلات الشخصية (يُرسل برسالة نصية للمتقدم).
الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة مصدقة عنها.
كشف علامات التوجيهي الأصلي أو صورة مصدقة.
4 صور شخصية حديثة.
شهادة ولادة أصلية أو مصدقة.
صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو شهادة الوفاة.
دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيلًا ساريًا.
إثبات من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في حال كان أحد الوالدين على رأس عمله، أو مصابًا عسكريًا، أو شهيدًا.
رسوم تقديم بقيمة 12 دينارًا تشمل الفحص الطبي.

ملاحظات هامة:
يجب تعبئة البيانات على الرابط الإلكتروني بدقة وإرفاق الوثائق بصيغة PDF.
لن يُنظر في أي طلب خارج المنصة الإلكترونية أو يخالف الشروط أو ينقصه الوثائق.


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