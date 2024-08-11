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إعلان تجنيد في القوات المسلحة الأردنية - تفاصيل

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية




 

الأحد، 11-08-2024 08:13 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الأحد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق بالصبغة العسكرية (فئة ثالثة/ جير عادي) من حملة شهادة الثامن الأساسي فما فوق.


وتاليا الشروط والوثائق المطلوبة:

 


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