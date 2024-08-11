إعلان تجنيد في القوات المسلحة الأردنية - تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الأحد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق بالصبغة العسكرية (فئة ثالثة/ جير عادي) من حملة شهادة الثامن الأساسي فما فوق.



وتاليا الشروط والوثائق المطلوبة: