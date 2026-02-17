الثلاثاء 2026-02-17 12:32 م

إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم

الوكيل الإخباري-  تحذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة وأولياء أمورهم من الإعلانات التي تروّج لتأمين قبولات جامعية خارج المملكة، خاصةً في جمهورية مصر العربية، حيث انتشرت إعلانات بواسطة مكاتب، أو أشخاص غير مرخصين، ثبت أن بعضها وهمي ومضلل وغير قانوني .اضافة اعلان


كما تؤكد الوزارة أن هذه الإعلانات لا تصدر عنها ولا عن أي من مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبلها، وأن التعامل معها يتم على المسؤولية الشخصية لما قد يترتب عليه من أضرار مالية وأكاديمية، وأضافت الوزارة  أن من مهام عملها تنظيم و مراقبة المكاتب التي تقدم خدمات للطلبة والعاملة داخل المملكة فقط، وأن هذه الأعمال لا تندرج ضمن نطاق نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة   2017 في المملكة.

  وعليه تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبنائها الطلبة وذويهم  إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل دفع أي مبالغ مالية لأي جهة خارج المملكة تدّعي قدرتها على تأمين قبولات جامعية في مؤسسات تعليم عالٍ خارج المملكة، وتؤكد على ضرورة التحقق المسبق من صحة هذه المعلومات من خلال السفارات الأردنية المعتمدة في الدول المعنية، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك تفادياً لعمليات الاحتيال وحفاظاً على حقوق الطلبة وذويهم. 

و للاطلاع على قائمة مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8__%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
 
 


