إعلان ترتيبات الحج للموسم الحالي اليوم

وأكد الوزير الخلايلة، في تشرين الأول 2025، أن عدد المسجلين لموسم الحج لعام 1447 هجريًا (2026 ميلاديًا) عبر بوابة الحج الإلكترونية، مع انتهاء فترة التسجيل الأولي مساء الأحد، بلغ 27,709 مواطنين ومواطنات.
وأضاف أن الكوتا المخصصة لحجاج الأردن تبلغ 8 آلاف حاج وحاجة، بالإضافة إلى 4500 حاج وحاجة من مسلمي الـ 48.
