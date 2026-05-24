الأحد 2026-05-24 07:48 م

إعلان ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال عطلة عيدي الاستقلال والأضحى

الأحد، 24-05-2026 06:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم النقل البري ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، اعتبارا من 25 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى.

وقالت الهيئة إن جميع الخطوط ستعمل يوميا من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساءً، فيما ستعمل خطوط 99 و100 و102 من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.


وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة ستبقى كالمعتاد، من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساءً.

 
 


