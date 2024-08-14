 
الأربعاء 2024-08-14 02:36 م
 
 

إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات




 

الأربعاء، 14-08-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.


وتهدف هذه الخدمة الى التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، للحصول على خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

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