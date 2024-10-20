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إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل
الأحد، 20-10-2024 11:13 ص
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك، يوم غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

بترا
 
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