الأربعاء 2026-06-24 11:56 ص

إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:26 ص
الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، غدا الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، بهدف التسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.
 
 


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