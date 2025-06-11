إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبحسب الإعلان، فإن الموعد الجديد لإغلاق العطاء أصبح الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.
ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مبنى مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المتعهد مسجلًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
ويُشترط للحصول على نسخة من دعوة العطاء دفع مبلغ غير مسترد وقدره (500) دينار أردني، وتُودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد، على أن تُرفق كل عرض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة (63,000) دينار أردني.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه لن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التاريخ والوقت المحددين للإغلاق تحت أي ظرف، كما ستُحمَّل أجور الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت الإعلانات.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، دعت المديرية إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الطبية الملكية: www.jrms.jaf.mil.jo
-
أخبار متعلقة
-
15 إصابة في حادث سير على الطريق الصحراوي .. تفاصيل
-
إعلان صادر عن المحكمة الدستورية
-
منتخب النشامى يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم
-
مديرية الإعلام العسكري تصدر ملحقًا خاصًا بعنوان "صفحات من الثورة العربية الكبرى "
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتسلم وسام "الشمس المشرقة" من إمبراطور اليابان
-
الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم
-
الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات