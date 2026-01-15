الخميس 2026-01-15 07:50 ص

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 15-01-2026 06:07 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2026 من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية (ذكور فقط).

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2026 لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان (ذكور – إناث).

كذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الممرضين القانونيين.

