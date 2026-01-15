إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2026 لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان (ذكور – إناث).
كذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الممرضين القانونيين.
