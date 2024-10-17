إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي على ما يلي:

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1- على الأردنيين الذكور ممن أعمارهم (18-40) سنة تصويب أوضاعهم والحصول على دفتر خدمة العلم ساري المفعول تجنباً لتأخيرهم في حال نيتهم للسفر.