 
الخميس 2024-10-17 06:43 م
 
 

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

شعار القوات المسلحة الأردنية
المسلحة الأردنية
الخميس، 17-10-2024 05:59 م

الوكيل الإخباري-  تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي على ما يلي:

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1-     على الأردنيين  الذكور ممن أعمارهم (18-40) سنة تصويب أوضاعهم والحصول على دفتر خدمة العلم ساري المفعول تجنباً لتأخيرهم في حال نيتهم للسفر.


2-     على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانوني (شهادة الإنتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم علماً بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.

 
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