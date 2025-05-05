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إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 05-05-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري- 1.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية التزويد اللوجستي عن إعادة طرح العطاء المبين تفاصيله تاليا ً:

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2.على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية التزويد اللوجستي / شعبة الإدامة اللوجستية خلال ساعات الدوام الرسمي يوميا ً من الساعة (1000) العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة (1330) الواحدة والنصف بعد الظهر مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري وصوره عنهما وذلك لشراء نسخه دعوة العطاء.


3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه وتودع في صندوق العطاءات من قبل مندوب الشركة وكل مناقصة ترد متأخرة عن تاريخ الإغلاق ترفض وتعاد إلى مصدرها مغلقة.

4.يرفق تأمين مالي( كفالة مالية أو شيك مصدق باسم:القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي) لدخول العطاء بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وكل مناقصة ترد بدون تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.

  

 

 
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