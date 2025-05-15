الخميس 2025-05-15 01:12 م
 

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 15-05-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-  تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بضرورة مراجعة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية المبينة أسماءهم أدناه بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحــد الموافق 18/05/2025 لاستلام مبالغ الرديات المستحقة لهم بعد أن انهوا سداد القروض الممنوحة لهم، وفي حال وجود أي استفسارات يتم التواصل على الرقم (0775702311) برسالة نصية (SMS) خلال ساعات الدوام الرسمي.

اضافة اعلان

 

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية استراتيجية جديدة للجمارك 2026–2028 برؤية تشاركية وشفافة

“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

أخبار الشركات “مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي تصريحات مريبة من ترامب حول مصير القطاع - تفاصيل

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص

آثار الدمار في مستشفى غزة الأوروبي

فلسطين القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة

ل

أخبار محلية وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات كبيرة على نبع في منطقة وادي السير

ل

عربي ودولي مصدر: الأتراك لا يعرفون هل سيصل ترامب إلى إسطنبول

ل

فلسطين 214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة