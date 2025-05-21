إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

وبينت ان على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 22/05/2025 .
وأضافت ان للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد شُعبة المُساندة الإجتماعية والشُهداء والمُصابين .
-
أخبار متعلقة
-
11 إصابة بحادث سير في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد سير العمل في بلدية بيرين
-
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية
-
بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا
-
اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان
-
حسان يوجه بإنجاز تأهيل شاطئ عمان السياحي قبل الأعياد