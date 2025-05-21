الأربعاء 2025-05-21 10:06 م
 

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 21-05-2025 09:05 م
الوكيل الإخباري- اعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى يوم الإستقلال والثـــورة العربية الكبرى ومناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءاً بهذه المناسبات وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس .اضافة اعلان


وبينت ان  على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 22/05/2025 .

وأضافت ان للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد  شُعبة المُساندة الإجتماعية والشُهداء والمُصابين .
 
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