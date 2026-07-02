إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وتهيب دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم، بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة، للاطلاع على بياناتهم الشخصية، واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية، وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته.
وتؤكد الدائرة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، داعيةً جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونياً تجنباً لأي تأخير أو مساءلة قانونية.
للاستعلام أو تقديم طلبات التأجيل، يرجى زيارة منصة خدمة العلم خلال الفترة المعلنة عبر الرابط التالي:
https://khidmetalam.gov.jo/
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته
-
وزير الصناعة: الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
القوات المسلحة: الأردن أرسل معدات إضافية لعمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا
-
الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر
-
اجتماع يبحث استعدادات انطلاق مهرجان جرش
-
اجتماع وزاري يبحث المخططات الشمولية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"
-
جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور