إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ دائرة التعبئة والجيش الشعبي عن فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة)، عبر منصة خدمة العلم الإلكترونية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 تموز 2026 ولغاية يوم الأحد الموافق 2 آب 2026.

اضافة اعلان



وتهيب دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم، بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة، للاطلاع على بياناتهم الشخصية، واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية، وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته.



وتؤكد الدائرة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، داعيةً جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونياً تجنباً لأي تأخير أو مساءلة قانونية.