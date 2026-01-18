إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي

وقالت المؤسسة في منشور، إنه سيتم "الإعلان عند وصول كميات جديدة لأسواقنا في كل مرة، علما بأنها ستصل كميات أكبر وبشكل أسبوعي".
وقال وزير الزراعة، صائب خريسات، السبت، إنه سيتم توفير كميات أكبر من زيت الزيتون المستورد في الأسواق الأسبوع الحالي، مع استمرار وصول الشحنات تباعًا.
وأضاف خريسات أنه تم منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن الكميات المستوردة بدأت بالوصول إلى الأسواق قبل نحو 10 أيام.
وأشار إلى أن مصادر الزيت المتنوعة تشمل دولًا مثل تونس، وإسبانيا، واليونان، وتركيا، مؤكّدًا أن أسعار زيت الزيتون المستوردة كانت مناسبة للمستهلكين.
ولفت خريسات إلى أنّ زيت الزيتون المستورد متوفر حاليًا في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي
-
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
-
وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"
-
الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
-
الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
-
مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
-
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
-
توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف