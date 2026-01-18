إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي

11:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأحد، عن قرب وصول كميات جديدة من زيت الزيتون التونسي خلال أسبوع. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة في منشور، إنه سيتم "الإعلان عند وصول كميات جديدة لأسواقنا في كل مرة، علما بأنها ستصل كميات أكبر وبشكل أسبوعي".



وقال وزير الزراعة، صائب خريسات، السبت، إنه سيتم توفير كميات أكبر من زيت الزيتون المستورد في الأسواق الأسبوع الحالي، مع استمرار وصول الشحنات تباعًا.



وأضاف خريسات أنه تم منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن الكميات المستوردة بدأت بالوصول إلى الأسواق قبل نحو 10 أيام.



وأشار إلى أن مصادر الزيت المتنوعة تشمل دولًا مثل تونس، وإسبانيا، واليونان، وتركيا، مؤكّدًا أن أسعار زيت الزيتون المستوردة كانت مناسبة للمستهلكين.



ولفت خريسات إلى أنّ زيت الزيتون المستورد متوفر حاليًا في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

