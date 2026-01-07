إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

08:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760125 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشمولين الجدد والمعاد شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي في 2025 بلغ نحو 363 ألف مؤمن عليه. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، بينت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء أن عدد المشتركين لأول مرة في الضمان الاجتماعي في عام 2025 بلغ نحو 183 ألف مؤمن عليه، منهم 7 آلاف مؤمن عليه تم شمولهم اختيارياً أو بشمول حر من إجمالي المؤمن عليهم المشمولين لأول مرة.



وأوضحت أن عدد المعاد شمولهم بمظلتها في عام 2025 بلغ نحو 180 ألف مؤمن عليه، منهم حوالي 107 آلاف و798 مؤمنًا عليه أردني، بنسبة وصلت إلى 59% من إجمالي المشمولين لأول مرة.



وأشارت إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى ما يقارب 876 ألفًا و233 مؤمن عليه مع نهاية عام 2025، مقارنةً بـ 841 ألفًا و339 مؤمنًا عليه في نهاية عام 2024، أي بزيادة وصلت إلى 4%.



وأكدت المؤسسة أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية يُشكّل أحد مرتكزاتها الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، باعتباره أداة فاعلة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة العمل، موضحة أن انعكاس ذلك جاء بشكل ملموس على اتساع قاعدة الشمول التأميني.



وفي ذات السياق، أكدت المؤسسة أن استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات التحفيزية للاقتصاد الوطني سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة.

تم نسخ الرابط





