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إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
السبت، 06-06-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة (2025/2026) على مستوى المنشآت والأفراد.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، أن بإمكان المنشآت التي ترغب بالترشح للجائزة تعبئة النموذج المتوفر إلكترونياً عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/نموذج-الترشح-لجائزة-الضمان-الاجتماعي/ )، وفي حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، يتوجب على الراغبين بالترشح الدخول عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/نموذج-الترشح-لجائزة-الضمان-الاجتماعي-2/ )، وتعبئة نموذج الترشح قبل انتهاء مدة التقدم المحددة بتاريخ 31 تموز 2026.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على جميع تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط (https://drive.google.com/file/d/1dH4BBXcMUNwRiijYgPGr1Tr6zcLbuvKr/view?usp=drivesdk )، موضحةً أنه في حال وجود أي استفسارات بشأن الجائزة يمكن التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة على هاتف (065501880) فرعي 2112 و2115 و2107، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال زيارة حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وإكس باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تكريم المنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، ومنح جائزة تميز للأفراد لثلاثة مستويات، إضافة إلى جائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.
 
 


gnews

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