إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، أن بإمكان المنشآت التي ترغب بالترشح للجائزة تعبئة النموذج المتوفر إلكترونياً عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/نموذج-الترشح-لجائزة-الضمان-الاجتماعي/ )، وفي حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، يتوجب على الراغبين بالترشح الدخول عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/نموذج-الترشح-لجائزة-الضمان-الاجتماعي-2/ )، وتعبئة نموذج الترشح قبل انتهاء مدة التقدم المحددة بتاريخ 31 تموز 2026.
ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على جميع تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط (https://drive.google.com/file/d/1dH4BBXcMUNwRiijYgPGr1Tr6zcLbuvKr/view?usp=drivesdk )، موضحةً أنه في حال وجود أي استفسارات بشأن الجائزة يمكن التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة على هاتف (065501880) فرعي 2112 و2115 و2107، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال زيارة حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وإكس باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أنه سيتم تكريم المنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، ومنح جائزة تميز للأفراد لثلاثة مستويات، إضافة إلى جائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.
-
أخبار متعلقة
-
تصريحات لافتة للأمير علي حول مشاركة المنتخب في المونديال
-
الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين
-
الامن العام ينفي وفاة 5 أشخاص من عائلة داخل مزرعة في اربد
-
الجيش الأميركي يعلن اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
-
إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية
-
السفير السعودي يزور المعهد القضائي الأردني ويبحث تعزيز التعاون المشترك
-
إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل واستبعاده من قائمة النشامى
-
المتورطون باختلاسات "المالية" ممنوعون من السفر وما زالوا داخل البلاد