الأربعاء 2025-06-11 09:18 ص
 

إعلان صادر عن المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
 
الأربعاء، 11-06-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت المحكمة الدستورية عن حاجتها إلى تعبئة عدد من الوظائف الشاغرة لديها، تشمل تخصصات قانونية ولغوية، وذلك ضمن سعيها لتعزيز كوادرها المؤهلة.اضافة اعلان


وبحسب الإعلان، تشمل الوظائف المطلوبة:

باحث قانوني مساعد عدد (4)
مدقق لغوي عدد (1)

ودعت المحكمة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة على الرابط التالي: www.cco.gov.jo

للاطلاع على الشروط والمتطلبات الأساسية لكل وظيفة.

كما بيّنت المحكمة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا فقط عبر منصة التوظيف الحكومية على الرابط التالي: https://applyjobs.spac.gov.jo

وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 19 حزيران 2025.

وأكدت المحكمة أن الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو تُقدَّم خارج المدة المحددة لن يُنظر فيها.


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gnews

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