الثلاثاء 2026-03-03 03:22 م

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام
إعلان صادر عن مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 03-03-2026 02:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم، مع (157) بلاغًا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة.اضافة اعلان


وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

مؤكدةً مرّةً أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكّله من خطورة شديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

أخبار محلية إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

أخبار محلية 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي



 






الأكثر مشاهدة