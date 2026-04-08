إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 12 بلاغا لحوادث مختلفة جراء سقوط شظايا صواريخ في الأردن.





وبين أنه لم تقع أية إصابات بحمد الله نتيجة تلك الحوادث، واقتصر الأمر على وقوع أضرار مادية بمحافظة المفرق والبادية الوسطى.





