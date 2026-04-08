الأربعاء 2026-04-08 11:00 م

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الأربعاء، 08-04-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 12 بلاغا لحوادث مختلفة جراء سقوط شظايا صواريخ في الأردن.اضافة اعلان


وبين أنه لم تقع أية إصابات بحمد الله نتيجة تلك الحوادث، واقتصر الأمر على وقوع أضرار مادية بمحافظة المفرق والبادية الوسطى.
 
 


gnews

