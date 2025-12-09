إعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 عن توجه الوزارة لاعتماد الحالة الإنسانية المتمثلة بإصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد للوظائف العصبية أو الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية المثبت بموجب بطاقة تعريفية صادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كحالة إنسانية للمنافسة على الاستفادة من المنح والقروض المقدمة من الوزارة.

