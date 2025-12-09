الثلاثاء 2025-12-09 07:06 م

إعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 09-12-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 عن توجه الوزارة لاعتماد الحالة الإنسانية المتمثلة بإصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد للوظائف العصبية أو الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية المثبت بموجب بطاقة تعريفية صادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كحالة إنسانية للمنافسة على الاستفادة من المنح والقروض المقدمة من الوزارة.

اضافة اعلان

 

وعليه تنوه مديرية البعثات بضرورة قيام أرباب الأسر الراغبين باستفادة أبنائهم الطلبة من هذه الحالة الإنسانية المشار اليها أعلاه بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/ الخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: https://hcd.gov.jo/ ، أو مراجعة مكاتب الارتباط التابعة للمجلس الأعلى والموجودة في إحدى أقاليم المملكة الثلاث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

G

عربي ودولي بوتين يعين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية

ترامب يتحدث عن لجوء شركاء الناتو إليه للوساطة مع أردوغان

عربي ودولي ترامب يتحدث عن لجوء شركاء الناتو إليه للوساطة مع أردوغان

ل

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

ب

أخبار محلية اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية

الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح

أخبار محلية الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح

ل

أخبار محلية دارة الشعراء تحتفي بالباحث الدكتور عادل الطويسي

الجامعة الهاشمية تنظم جلسة حول العنف ضد المرأة

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تنظم جلسة حول العنف ضد المرأة

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة

أخبار محلية ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة



 






الأكثر مشاهدة