إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة يوم العمال في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون يوم الخميس الموافق 1 /5/ 2025.

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