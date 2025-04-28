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إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الإثنين، 28-04-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري-    تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة يوم العمال في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون يوم الخميس الموافق 1 /5/ 2025.

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وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية، بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

 
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