الأربعاء 2026-06-10 02:35 م

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق 11/ 6/ 2026 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

 
 


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