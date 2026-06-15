الإثنين 2026-06-15 01:58 م

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
 
الإثنين، 15-06-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-  تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.اضافة اعلان


وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وكل عام وأنتم بألف خير.
 
 


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