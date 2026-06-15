إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
وكل عام وأنتم بألف خير.
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