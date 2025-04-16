إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وبيّنت الوزارة أدناه الشواغر المطلوبة من الذكور والإناث والكفايات الوظيفية ومهام ومسؤوليات الوظيفة، مشيرة إلى أن الشروط العامة للتقدّم للوظيفة تشتمل على أن يكون المتقدّم من مواليد 1/1/1985 فما بعد، وألا يقل تقديره في المؤهل العلمي البكالوريوس عن جيد، وأن يتم تقديم الطلب على التخصص ضمن اللواء المثبت على بطاقة الأحوال المدنية فقط (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية ويكون مطابقًا لمكان الوظيفة الشاغرة)، وألا يكون المتقدّم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّنت أنه استنادًا لأحكام المادة (99) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته؛ فإنه لا يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أو عزله التقدّم للتنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام.
كما أشارت إلى أنه استنادًا لأحكام المادة (19) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، يُشترط فيمن يُعيَّن في أي وظيفة: أن يكون المتقدّم أردني الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون سالمًا من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعيّن فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة، وألا يكون شريكًا في شركة تضامن أو مشاركًا في إدارة أي شركة أو مالكًا لمؤسسة فردية أو مكتسبًا صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة، وأن يكون مستوفيًا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
وأوضحت الوزارة أن طلب التوظيف الإلكتروني يجب أن يتضمن الوثائق الأساسية، وهي: صورة عن الشهادة الجامعية التي تتضمن التخصص والتقدير مصدقة حسب الأصول، وصورة عن معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة الشهادات غير الأردنية.
وأوردت الوزارة عددًا من الملاحظات الهامة لمن يرغب بالتقدّم للوظيفة، وهي: أن يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، ولن يتم استلام أي طلب أو وثائق تُقدَّم ورقيًا، وأنه لن يتم النظر في أي طلب بعد التاريخ المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات، ولن يتم النظر بأي طلب غير مستوفٍ لشروط الإعلان أو متطلبات الوظيفة أو به أي نقص بالوثائق المطلوبة، على أن يتحمّل مقدّم الطلب كامل المسؤولية عن صحة المعلومات المدخلة؛ حيث سيتم استبعاد أي طلب مخالف للشروط خلال أي مرحلة من مراحل التدقيق اللاحقة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دعوة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان التنافسي، وسيتم دعوة المتقدّمين الذين يجتازون الامتحان التنافسي للمقابلة الشخصية حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
ودعت الراغبين بالتقدّم لإشغال الوظائف المطلوبة ممن تتوفر لديهم متطلبات الشروط العامة للتقدّم للوظيفة المبينة أعلاه، التقدّم بطلب التوظيف الإلكتروني من خلال الرابط:
https://applyjobs.spac.gov.jo
أو من خلال مسح رمز QR الموضح أدناه، وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق (20/4/2025) ولغاية نهاية يوم الإثنين الموافق (28/4/2025)، حيث سيتم إعلان نتائج الفرز على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.
علمًا بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدّم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه؛ ولا يجوز التقدّم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المُعلَن عنها بذات الإعلان.
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