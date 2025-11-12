إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

وتدعو الوزارة الراغبين بالتقدّم ممّن لم يبلغوا سن (٢٦) لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها، ولم يبلغوا سن (٣٠) لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الثالثة (الدكتوراه)، ممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية jordandiplomats.gov.jo.
