الأربعاء 2025-11-12 08:28 م
 

إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

الأربعاء، 12-11-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تمديد فترة التقدّم لوظيفة ملحق دبلوماسي، وذلك حتى تاريخ ١١ كانون الأول ٢٠٢٥، وفقًا للشروط المعلنة بتاريخ ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ في الحسابات الرسمية للوزارة والصحف والمواقع الإخبارية.اضافة اعلان


‏وتدعو الوزارة الراغبين بالتقدّم ممّن لم يبلغوا سن (٢٦) لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها، ولم يبلغوا سن (٣٠) لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الثالثة (الدكتوراه)، ممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية jordandiplomats.gov.jo.
 
 
