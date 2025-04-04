إعلان عن فصل التيار الكهربائي صادر عن شركة كهرباء إربد

وقالت الشركة إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا.
وأضافت أن الفصل يأتي لغايات إجراء أعمال صيانة على شبكتها.
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