الجمعة 2025-04-04 07:43 م
 

إعلان عن فصل التيار الكهربائي صادر عن شركة كهرباء إربد

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي يوم الأحد 2025/4/6 وذلك عن منطقة عنجرة - غرب القاعدة الجوية في محافظة عجلون.

وقالت الشركة إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 3:30  عصرا.

وأضافت أن الفصل يأتي لغايات إجراء أعمال صيانة على شبكتها.

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أخبار محلية إعلان عن فصل التيار الكهربائي صادر عن شركة كهرباء إربد



 
 





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