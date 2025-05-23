إعلان قائمة النشامى لمواجهتي عُمان والعراق

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات
وكان منتخب النشامى اختتم معسكره الداخلي الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 22 أيار في عمّان، فيما يغادر مساء غد السبت إلى مدينة الدمام، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية الجمعة 30 الحالي، استعدادا للمواجهتين المقبلتين بتصفيات المونديال.
ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
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