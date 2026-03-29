إعلان للمزارعين في معان بشأن آلية صرف مستحقات الإعلاف

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية صناعة وتجارة وتموين معان عن آلية جديدة لصرف مستحقات الإعلاف للمزارعين والمواطنين المستفيدين، تتضمن اعتماد بطاقة الصراف الآلي (فيزا) بدلًا من الصرف النقدي المباشر.





ودعت المديرية جميع المستفيدين إلى مراجعة مركز أعلاف معان لاستصدار بطاقة الصراف الآلي، تمهيدًا لاعتمادها كوسيلة وحيدة لصرف المبالغ المستحقة.



وبيّنت أن عملية الدفع ستتم عبر بطاقات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/4/2026، فيما سيكون آخر موعد لاستلام المبالغ نقدًا من خلال الصندوق قبل هذا التاريخ.



وأكدت المديرية ضرورة وجود رقم هاتف مسجل باسم صاحب الحيازة لإتمام إجراءات إصدار البطاقة، مشددة على أنه لن يتم الصرف في حال عدم توفر هذه المتطلبات.



وفي ختام الإعلان، أعربت المديرية عن شكرها وتقديرها لتعاون المزارعين والمستفيدين.





