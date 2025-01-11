إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية

الوكيل الإخباري- تسلمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شهادة انضمام محمية العقبة البحرية إلى قائمة الاتحاد الخضراء للمحميات الطبيعية في العالم.

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