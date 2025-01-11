إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية

وجاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة لمحمية العقبة البحرية نفذها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة استغرقت 6 أشهر خلال العام الماضي، بناء على عدة معايير تتعلق بالحوكمة الجيدة، وسلامة التصميم والتخطيط، وفعالية الإدارة، وجودة مخرجات برامج صون الطبيعة.
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