 
السبت 2025-01-11 05:46 م
 

إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
السبت، 11-01-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-    تسلمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شهادة انضمام محمية العقبة البحرية إلى قائمة الاتحاد الخضراء للمحميات الطبيعية في العالم.

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وجاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة لمحمية العقبة البحرية نفذها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة استغرقت 6 أشهر خلال العام الماضي، بناء على عدة معايير تتعلق بالحوكمة الجيدة، وسلامة التصميم والتخطيط، وفعالية الإدارة، وجودة مخرجات برامج صون الطبيعة.

 
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