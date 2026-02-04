إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

07:53 ص

الوكيل الإخباري- يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، الأربعاء، مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.





وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.



وأطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان.

