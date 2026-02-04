إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم
-
حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير
-
النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين
-
وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026
-
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام
-
وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام